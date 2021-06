https://it.sputniknews.com/20210625/valtellina-soccorsi-9-turisti-tedeschi-bloccati-in-canalone-innevato-11880733.html

Valtellina, soccorsi 9 turisti tedeschi bloccati in canalone innevato

Soccorso in montagna in notturna in Valtellina, dove un gruppo di alpinisti è rimasto bloccato in un canale innevato sorpreso da una tempesta serale. 25.06.2021, Sputnik Italia

Nel gergo alpinistico si dice che gli alpinisti sono rimasti incrodati, cioè incapaci di salire e di scendere. Ed è quanto accaduto ad un gruppo di 9 alpinisti, 7 uomini e 2 donne tedeschi partiti giovedì 24 giugno dalla Valtellina per raggiungere il rifugio Brunone dove avevano deciso di pernottare.Giunti in un canale innevato gli alpinisti sono stati sorpresi da un temporale serale che li ha bloccati e reso impossibile la risalita.Il rifugista del rifugio Brunone che li attendeva, non vedendoli arrivare ha iniziato a cercarli. Nel frattempo due del gruppo sono riusciti a risalire il canale e a raggiungere il Brunone per chiedere soccorso. La chiamata di emergenza è arrivata ai Vigili del Fuoco alle ore 19.30, questi hanno attivato il Corpo nazionale del soccorso alpino della stazione di Valbondione della VI Orobica.Così sul posto è giunto un elicottero di Areu di Como abilitato al volo notturno con bordo due tecnici di elisoccorso del Cnsas, riporta il Corriere di Bergamo.Altri quattro tecnici del soccorso hanno fatto da coordinamento a Valbondione e il Vigili del fuoco hanno fatto da supporto in caso di necessità ulteriore.Ai soccorsi hanno partecipato anche i rifugisti, che sono riusciti a portare in salvo alcuni degli alpinisti tedeschi conducendoli al rifugio.Tre di loro sono stati invece recuperati dall’elicottero e portati in salvo, infreddoliti ma illesi.

