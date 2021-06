https://it.sputniknews.com/20210625/un-murales-per-la-stella-del-nuoto-italiano-laquaniene-consacra-federica-pellegrini-11883419.html

Un murales per la stella del nuoto italiano: l'Aquaniene consacra Federica Pellegrini

L'atleta che si sta preparando alle prossime olimpiadi di Tokyo ha svelato ieri a Roma la maxi opera d'arte che le ha dedicato il Circolo Canottieri Aniene.

2021-06-25T13:17+0200

federica pellegrini

nuoto

sport

italia

Tra meno di un mese partirà alla volta di Tokyo per disputare la sua quinta Olimpiade e, perché no, portare a casa l’ennesima medaglia. Nel frattempo, Federica Pellegrini, la stella del nuoto italiano, è già entrata nell’Olimpo degli atleti italiani, con un murales che a Roma la consacra come una vera e propria “dea” del nuoto. L’opera è stata realizzata da Vanni Mangoni, visual artist ed ex nuotatore della nazionale azzurra, all’esterno della piscina Aquaniene, nel quartiere Parioli a Roma. Il titolo del murales, che raffigura la figura inconfondibile di Federica Pellegrini che si tuffa nell’acqua della piscina, è emblematico: “Dimensione Divina”. Nel murales ci sono tutti i riferimenti simbolici alla carriera della sportiva divenuta simbolo del nuoto italiano: dai colori della società, alle medaglie d’oro, alle corsie della piscina, fino all’omaggio al Ct Castagnetti, venuto a mancare nel 2009. Ad assistere alla cerimonia c’era anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che nel 2006, come ricorda la società, propose alla giovane nuotatrice di tesserarsi per l’Aniene. E poi i compagni di squadra, pronti assieme a lei alla nuova avventura olimpica. Per Mangoni, autore del murales, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, della Pellegrini continua a colpire “la tenacia, la forza di volontà e di non demordere, di continuare a credere e a lavorare sodo, riuscendo a portare a casa il risultato, ad emozionarci e a toccare di nuovo le vette”. Non ha dubbi: “È un esempio per tutti”.

federica pellegrini, nuoto, sport, italia