Terzo richiamo: Norvegia identifica gruppi a rischio che riceveranno dose extra di vaccino

Terzo richiamo: Norvegia identifica gruppi a rischio che riceveranno dose extra di vaccino

Diversi Paesi, tra cui il Regno Unito e la Danimarca, il cui primo ministro in precedenza aveva azzardato che la popolazione dovrà essere vaccinata "più e più volte", stanno attualmente valutando la somministrazione di dosi di richiamo alla popolazione.Il capo medico dell'FHI, Sara Viksmoen Watle, ha affermato che probabilmente sarebbe bene somministrare dosi di richiamo a gruppi a rischio come anziani, soggetti con sistema immunitario indebolito o altri che non hanno ricevuto una protezione sufficiente. Ad esempio, le persone che hanno subito un trapianto di organi potrebbero ricevere una nuova dose di vaccino in autunno, mentre altri gruppi a rischio potrebbero ricevere un'altra somministrazione il prossimo inverno."Per le persone sane che vengono vaccinate quest'estate, passerà probabilmente molto tempo prima che vi sia bisogno di una vaccinazione di richiamo", ha aggiunto Watle.Watle ha affermato che quando e se somministrare dosi di richiamo è una questione spinosa, perché ad oggi non è noto quale livello di protezione forniscano gli anticorpi.L'FHI sta anche lavorando su quali vaccini potrebbero essere rilevanti per l'uso. L'elenco delle varianti include: 1) un nuovo vaccino "ritoccato" adattato alle nuove varianti. 2) lo stesso tipo di vaccino somministrato prima 3) una combinazione di vaccini, integrati con un tipo diverso (ad esempio un vaccino a base di proteine ​​più un vaccino a RNA).In precedenza c’erano stati dei battibecchi tra l'FHI e la direzione norvegese della sanità sulla necessità della terza dose. Il vicedirettore della sanità, Espen Rostrup Nakstad, aveva dichiarato all'inizio della primavera che potrebbe essere necessaria la terza dose di vaccino se la variante Delta si dovesse diffondere. Al contrario, Preben Aavitsland, di FHI, ha ribattuto che non ci sono dati a sostegno di ciò.

