Telefonata tra Di Maio e Lavrov: discusse relazioni russo-italiane

Oggi su iniziativa del titolare della Farnesina c'è stata una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov e... 25.06.2021, Sputnik Italia

Durante la conversazione, i capi delle diplomazie di Roma e Mosca hanno discusso a fondo lo stato delle relazioni russo-italiane e il calendario dei prossimi contatti politici. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della cooperazione commerciale, economica e di investimento tra i due Paesi, in particolare la partecipazione dell'Italia come Paese partner all'INNOPROM di Ekaterinburg, evento di business che si svolgerà tra il 5 e l'8 luglio ed Ekaterinburg, principale centro degli Urali, ha fatto sapere con una nota il ministero degli Esteri russo.Nel comunicato è stato aggiunto che Lavrov ha informato Di Maio della decisione adottata dalla sede operativa per la lotta contro la diffusione del coronavirus nella Federazione Russa di riprendere su base di reciprocità il regolare traffico aereo con l'Italia. La telefonata tra i due ministri è stata confermata con un tweet della Farnesina, in cui si rileva l'importanza della Russia come partner all'interno del G20.In precedenza il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva sostenuto che la Russia è un partner che non può essere ignorato, sostenendo di fatto la linea della Merkel all'interno del Consiglio europeo per il rilancio di contatti diretti con Mosca per cercare di superare le divergenze.

2021

Notiziario

