Su Telegram arrivata una nuova funzione

Il servizio di messaggistica istantanea di Telegram ha aggiunto la funzione di videochiamate di gruppo e la possibilità di trasmettere un'immagine dallo... 25.06.2021, Sputnik Italia

Un numero illimitato di utenti può partecipare alla chat vocale, la modalità video sarà disponibile per i primi 30 che si collegheranno. In futuro questo limite verrà aumentato. Telegram ha inoltre ottimizzato l'interfaccia di chiamata di gruppo per gli schermi più grandi dei dispositivi, come computer e tablet. Inoltre il servizio di messaggistica istantanea ha lanciato la funzione "trasmissione dello schermo". Ora, secondo quanto indicato, gli utenti potranno "trasmettere non solo il video dall'inquadratura posteriore o anteriore della fotocamera, ma anche l'immagine dallo schermo o utilizzare entrambi in parallelo".Segui anche Sputnik Italia su Telegram! Raccontiamo quello che gli altri non dicono.

