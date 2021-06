https://it.sputniknews.com/20210625/sileri-due-dosi-vaccino-proteggono-da-variante-delta-locatelli-una-non-basta-11888368.html

Sileri, due dosi vaccino proteggono da variante Delta. Locatelli: una non basta

Chi si vaccina è al riparo contro la variante Delta e la Delta plus, chi si vaccina a metà è a rischio come chi non si vaccina. Quindi, vaccinarsi è il... 25.06.2021, Sputnik Italia

La variante Delta e la variante Delta plus, quest’ultimo Pregliasco ha affermato che si tratta di una fusione della variante indiana (Delta) con la variante sudafricana, da questa “alchimia” ne è venuta fuori la variante di una variante potenzialmente pericolosa.Gli ha fatto eco il presidente del Consiglio superiore di sanità, il professore Franco Locatelli che ha ricordato come una sola dose di vaccino non ci protegge adeguatamente contro le varianti e contro quelle più aggressive in specialmodo.Cosa fare quindi? Vaccinarsi, anche se a luglio Pfizer farà venire meno fino al 50% delle dosi destinate all’Italia rallentando la macchina vaccinale in un momento cruciale. L’Italia si è trovata come molti altri paesi a dover fare a meno del vaccino AstraZeneca e parzialmente anche del vaccino Janssen.“Coloro che ricevono la seconda dose e che prendono il virus, nella peggiore delle ipotesi, non sviluppano la malattia grave che poi ti porta in terapia intensiva. O meglio, le chances di avere una malattia grave che ti porta in terapia intensiva, sono estremamente basse”, precisa Sileri.“La variante Delta solleva preoccupazione perché si connota per maggior contagiosità e perché può provocare patologia anche significativa nei soggetti non vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose di vaccino”, dice intanto, citato da Askanews, il professore Locatelli aggiungendo:

