https://it.sputniknews.com/20210625/scoperto-un-nuovo-fattore-di-rischio-per-morte-precoce-11887827.html

Scoperto un nuovo fattore di rischio per morte precoce

Ci sono alcuni fattori, per lo più controllabili con alcune accortezze, che possono influenzare la durata della nostra vita. Recentemente, uno nuovo si è... 25.06.2021, Sputnik Italia

salute

medicina

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/750/43/7504378_0:8:1025:584_1920x0_80_0_0_65a6328fc282a49cf5d7cf8a6dd523af.jpg

Degli scienziati americani propongono di aggiungere agli otto fattori di rischio già noti per la morte prematura un altro: bassi livelli di acidi grassi omega-3.Secondo gli autori, questo indicatore non è meno importante di un fattore come il fumo, la cui rinuncia prolunga la vita in media di quattro anni. Lo studio è pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition.La conclusione è stata fatta sulla base dei risultati di un precedente studio a lungo termine sul cuore di Framingham. Si tratta di uno degli studi sul cuore più lunghi al mondo, iniziato nel 1948, ed esamina l'influenza di vari fattori sullo stato del sistema cardiovascolare e il tasso di mortalità per qualunque causa.Per una valutazione quantitativa del rischio, è stata sviluppata appositamente la scala Framingham, basata su otto fattori iniziali: età, sesso, fumo, pressione arteriosa sistolica, misure adottate per trattare l'ipertensione, stato di diabete, colesterolo totale e lipoproteine ​​ad alta densità (HDL- livelli di colesterolo). Molti di questi fattori sono influenzati dallo stile di vita o dai comportamenti – diete malsane, inattività fisica, consumo di tabacco e alcol – e possono essere controllati.I ricercatori del South Dakota Fatty Acid Research Institute e della Boston University School of Medicine and Epidemiology hanno però scoperto un altro importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari che può a sua volta influenzare una morte prematura. Analizzando i dati del rapporto dello studio Framingham del 2018, che includeva 2.500 partecipanti di età compresa tra 66 e 73 anni, i ricercatori hanno scoperto che tra i biomarcatori basati sulla dieta, l'indice omega-3 è più chiaramente associato a una diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità complessiva, che viene calcolato come la somma degli acidi grassi omega-3 nel plasma o nelle membrane dei globuli rossi, negli eritrociti.Parliamo innanzitutto di acidi grassi polinsaturi come gli acidi eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA), presenti nel salmone, nell'aringa e in altri tipi di pesce, nell'olio di alghe, nonché negli integratori alimentari con omega-3. Gli autori ritengono che, in termini di importanza nella valutazione dei rischi di morte prematura, il nuovo fattore sia alla pari con il fumo. Le persone con il più alto indice di omega-3 hanno circa il 33% in meno di rischio di morire negli anni successivi rispetto a quelle con l'indice di omega-3 più basso. "Il fumo e l'indice omega-3 sembrano essere i fattori di rischio più facilmente modificabili. Secondo l'ultimo modello, il fumo sottrae più di quattro anni di vita, che equivale ad accorciare la vita con un basso indice omega-3", il primo autore dell'articolo, il dottor Michael, ha detto in un comunicato stampa Michael McBurney del Fatty Acid Research Institute.

salute, medicina