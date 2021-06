https://it.sputniknews.com/20210625/sconfinamento-nave-in-crimea-per-diplomatico-russo-usa-e-gb-cercano-di-provocare-conflitto--11886308.html

Sconfinamento nave in Crimea, per diplomatico russo Usa e Gb cercano di provocare conflitto

Sconfinamento nave in Crimea, per diplomatico russo Usa e Gb cercano di provocare conflitto

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna cercano di provocare un conflitto con le loro azioni sul caso dello sconfinamento del cacciatorpediniere britannico HMS...

Ha sottolineato che le registrazioni diffuse pubblicamente dall'Fsb tra il comando della nave della guardia costiera russa e il comando del cacciatorpediniere britannico "non solo mettono i puntini sulle i, ma stroncano sul nascere i tentativi maliziosi di alti funzionari a Londra e alcuni rappresentanti dell'amministrazione statunitense di distorcere l'essenza di quanto accaduto"."Poi sono stati sparati i corrispondenti colpi", ha detto a margine della conferenza internazionale "Minacce globali alla sicurezza biologica. Problemi e soluzioni".Il viceministro ha sottolineato che il motivo di ciò che sta accadendo è che "i colleghi di Washington e Londra non si limitano a negare la realtà, ma smentiscono la vita", non riconoscendo che la Crimea è un territorio della Russia.Mercoledì 23 giugno il cacciatorpediniere britannico HMS Defender ha attraversato il confine marittimo della Russia ed è entrato nel suo territorio per tre chilometri in prossimità di Capo Fiolent, in Crimea.Secondo il ministero della Difesa, la nave di confine ha aperto fuoco di avvertimento e un caccia Su-24M ha lanciato bombe a salve in direzione del cacciatorpediniere.A sua volta Londra ha affermato che la nave da guerra stava effettuando un passaggio pacifico attraverso le acque territoriali dell'Ucraina in conformità con il diritto internazionale. Inoltre hanno smentito che contro il cacciatorpediniere sono stati sparati colpi d' avvertimento. Secondo il primo ministro britannico Boris Johnson, il passaggio attraverso il Mar Nero era "abbastanza appropriato".In relazione all'incidente, il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatrice britannica a Mosca Deborah Bronnert per esprimere forte protesta per quanto accaduto.

2021

