https://it.sputniknews.com/20210625/sardegna-salva-due-ragazze-dal-mare-mosso-e-poi-muore--11890092.html

Sardegna, salva due ragazze dal mare mosso e poi muore

Sardegna, salva due ragazze dal mare mosso e poi muore

Un 65enne non ha esitato a gettarsi in acqua per salvare due bagnanti in balia delle onde che rischiavano di affogare: dopo averle salvate ha avuto un arresto... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T16:41+0200

2021-06-25T16:41+0200

2021-06-25T16:55+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/829/63/8296320_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_675907311b4254f90f25f8531b64a28d.jpg

Un cuore grande che purtroppo non ha retto all'enorme sforzo e alla forza del mare della Marina di Arbus, uno dei tratti di litorale più pericolosi della Sardegna: si è concluso con una tragedia l'eroico gesto di un 65enne, che vedendo due donne in balia delle onde non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvarle.Alla fine l'uomo è riuscito a portarle in salvo sulla costa, ma poi ha avuto un malore. Il suo cuore ha smetto di battere, secondo quanto raccontato dai testimoni, a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo e l'arrivo dell'elisoccorso.

2

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia