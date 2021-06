https://it.sputniknews.com/20210625/san-pietro-arrestato-uomo-che-minacciava-passanti-con-coltello-11893112.html

Gridava "ammazzo tutti" e minacciava i passanti con un coltello. 25.06.2021, Sputnik Italia

L'uomo brandiva un coltello da cucina davanti ai passanti e poi lo ha puntato contro il viso di una donna italiana, seduta presumibilmente in un ristorante nei pressi della zona. L'uomo gridava "vi ammazzo tutti".E' stato fermato dal I Gruppo Prati mentre si dirigeva verso la Basilica di San Pietro. L'arrestato è stato preso in cura dal personale medico, sono in corso "accertamenti sanitari".La Polizia di Stato sta conducendo ulteriori verifiche riguardo l'accaduto.

