Roma, si torna a sparare in periferia, due feriti e un uomo picchiato

Roma, si torna a sparare in periferia, due feriti e un uomo picchiato

Ha ancora i contorni oscuri una sparatoria avvenuta la scorsa notte nella periferia di Roma che ha coinvolto tre persone non di origini italiane. I tre sono... 25.06.2021

Roma est si tinge di rosso, alle prime luci dell’alba i residenti della zona Castelverde e Casalone hanno udito colpi d’arma da fuoco ed hanno avvertito i carabinieri. Questi, giunti sul posto, hanno trovato due uomini feriti, due fratelli di 21 e 17 anni e un terzo uomo sanguinante con il volto tumefatto come di chi è stato malmenato selvaggiamente.Secondo il Roma Today che riporta la notizia, indagano i carabinieri di Frascati e di Tivoli, ma ben poco trapela su quanto accaduto alle prime luci dell’alba nella zona est della capitale.Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato i due fratelli, di etnia rom, feriti da colpi di arma da fuoco. I due sono stati soccorsi, ma a quanto pare non presentano ferite tali da aver messo in pericolo la loro vita. Le ambulanze li hanno trasportati uno presso il Policlinico Umberto I e l’altro al San Giovanni di Roma.Il terzo uomo, un albanese di 26 anni, è stato trovato con il volto tumefatto e nonostante non sia stato colpito da colpi di arma da fuoco è quello che presenza le condizioni più serie per le percosse ricevute. Trasportato al policlinico di Tor Vergata è stato ricoverato in serie condizioni.Un regolamento di conti?I tre uomini sarebbero già noti alle forze dell’ordine. Dalle prime e poche informazioni emerse, si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra bande rivali che si spartiscono il territorio di Roma est.Le indagini sono appena agli inizi, si cercano gli assalitori.

