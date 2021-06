https://it.sputniknews.com/20210625/ponte-morandi-procura-richiede-rinvio-a-giudizio-per-59-persone-11886671.html

Ponte Morandi, Procura richiede rinvio a giudizio per 59 persone

Ponte Morandi, Procura richiede rinvio a giudizio per 59 persone

La tragedia del Ponte Morandi ha 59 indagati e per loro è stato richiesto il rinvio a processo. 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T14:39+0200

2021-06-25T14:39+0200

2021-06-25T14:39+0200

genova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/724/71/7247150_0:102:3281:1948_1920x0_80_0_0_7140a7ae3c374aed7a6fa0108a7af0fd.jpg

Le indagini sul Ponte Morandi sono terminate, ora la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per 59 persone indagate a vario titolo per il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto del 2018 in cui morirono 43 persone tra cui anche bambini.Gli indagati sono accusati di omicidio colposo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo doloso, omissione d’atto d’ufficio, omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sul lavoro.Inizialmente gli indagati erano 71, ma tre sono morti durante la fase delle indagini durata tre anni e dieci posizioni sono state stralciate in attesa di ulteriori approfondimenti e riscontri.Tra gli indagati anche le società Autostrade per l’Italia (Aspi) e Spea che, secondo i magistrati erano consapevoli dei rischi e non mossero un dito.Al gup spetta ora convocare la prima udienza che, secondo fonti giornalistiche potrebbe tenersi già entro l’estate, e l’inizio del processo potrebbe essere fissato già in autunno.Intanto a luglio andrà in pensione Francesco Cozzi, il capo della Procura di Genova che in questi anni ha coordinato le indagini sul ponte Morandi. Nei primi giorni successivi alla tragedia disse che non si sarebbe guardato in faccia a nessuno.

https://it.sputniknews.com/20210531/autostrade-torna-dello-stato-ma-per-i-familiari-delle-vittime-del-morandi-e-una-vittoria-a-meta-11538702.html

genova

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

genova