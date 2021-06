https://it.sputniknews.com/20210625/per-la-vedova-john-mcafee-non-si-e-suicidato-e-accusa-autorita-usa-11892305.html

Per la vedova John McAfee non si è suicidato e accusa autorità Usa

Per la vedova John McAfee non si è suicidato e accusa autorità Usa

Janice McAfee ha insistito sul fatto che c'era un piano d'azione per impugnare la sentenza del tribunale spagnolo sull'estradizione di suo marito negli Stati... 25.06.2021, Sputnik Italia

Janice McAfee, la vedova dell'ideatore del popolare programma antivirus John McAfee che è stato trovato morto questa settimana nella sua cella a Barcellona dove era in attesa di estradizione negli Stati Uniti, ha invocato un'indagine scrupolosa e dettagliata per far luce sul caso.Mentre le autorità spagnole hanno fatto sapere che "tutto quello che c'era" nella cella di McAfee faceva pensare ad un suicidio, secondo Associated Press Janice ha insistito sul fatto che le sue ultime parole non erano "le frasi di qualcuno che è sul punto di suicidarsi"."Avevamo già predisposto un piano d'azione per impugnare tale sentenza", ha affermato Janice McAfee. "Incolpo le autorità statunitensi per questa tragedia: per queste accuse politicamente motivate contro di lui, mio marito ora è morto". John McAfee era stato arrestato in Spagna ad ottobre per una sospetta evasione fiscale, accusa portata avanti dai procuratori del Tennessee, e da allora era detenuto in custodia cautelare presso il centro penitenziario Brians 2 in Catalogna.

