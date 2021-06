https://it.sputniknews.com/20210625/oms-potrebbe-rivedere-suo-no-a-passaporti-covid-per-i-turisti-11893827.html

Oms potrebbe rivedere suo no a passaporti Covid per i turisti

Oms potrebbe rivedere suo no a passaporti Covid per i turisti

Il comitato di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) si riunirà nelle prossime settimane per rivedere le raccomandazioni per non richiedere... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T20:48+0200

2021-06-25T20:48+0200

2021-06-25T20:48+0200

organizzazione mondiale della sanità

oms

turismo

società

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc8488127e31c4300ff43a06ecaa889.jpg

L'Oms è in stretto contatto con le autorità Ue per capire come funzionerà il certificato di vaccinazione, ha affermato. L'Oms sta anche collaborando con i Paesi che richiedono un certificato internazionale di vaccinazione contro la febbre gialla per considerare il suo utilizzo per il Covid-19 e la conversione di tale certificato in formato elettronico.Più di una settimana fa il premier italiano Mario Draghi aveva firmato il Dpcm per il green pass, che a partire dal 1° luglio sarà valido in tutta la Ue e consentirà alle persone che si sono vaccinate di potersi muovere liberamente all'interno dello spazio europeo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

organizzazione mondiale della sanità, oms, turismo, società, coronavirus nel mondo