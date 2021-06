Nuova gaffe di Biden: gli Stati Uniti avrebbero combattuto in Iran

"Mi permetta di ricordare a tutti: in circa un anno in America abbiamo perso 600mila vite. Questo è più di tutte le vite che abbiamo perso nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, nella guerra del Vietnam, in Iraq, in Iran. Più vite sono state perse in un anno che in ogni grande guerra del 20° e 21° secolo", ha detto il presidente in un discorso in North Carolina sull'importanza delle vaccinazioni contro il coronavirus.