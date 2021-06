https://it.sputniknews.com/20210625/medico-spiega-perche-e-pericoloso-bere-birra-con-il-caldo-11889564.html

Medico spiega perché è pericoloso bere birra con il caldo

Una birra fresca quando fuori fa caldo è sempre piacevole. Ma bisogna stare attenti a non esagerare, perché nasconde delle insidie che possono compromettere la...

Si consiglia di bere più liquidi in estate, ma questo non vale per la birra, è quanto ha detto a Sputnik Zukhra Pavlova, candidata di scienze mediche ed endocrinologa presso la clinica dell'Università statale di MoscaSarebbero due le ragioni per le quali questa bevanda non sarebbe indicata per dissetarsi. In altre parole, la birra provoca disidratazione, ma non nella sua forma tradizionale, ma la ridistribuzione dell'acqua nella cellula, che porta all'interruzione e al deterioramento dei processi metabolici e influisce negativamente sulle condizioni di salute, ha chiarito Pavlova.Ha anche ricordato che la birra è una bevanda ipercalorica. E se nel caldo, quando si bevono più liquidi del solito, ci si disseta con la birra, si può ingrassare eccessivamente e addirittura essere a rischio di obesità.

