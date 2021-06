https://it.sputniknews.com/20210625/macron-la-russia-e-un-vicino-importante-11890323.html

Macron: "La Russia è un vicino importante"

Le parole di Macron arrivano a seguito della proposta della cancelliera tedesca Merkel di tenere un vertice europeo al quale dovrebbe prendere parte anche la... 25.06.2021, Sputnik Italia

La Russia è un vicino importante con cui è necessario condurre un dialogo strategico, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, osservando che non ha bisogno di un vertice UE per incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin. Secondo lui, negli ultimi due anni ci sono stati progressi in questa direzione. In precedenza, il Financial Times, citando fonti diplomatiche, ha scritto che i leader di Germania e Francia, Angela Merkel ed Emmanuel Macron, vogliono che l'Unione Europea prenda in considerazione l'invito al vertice del presidente russo Vladimir Putin. Il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha confermato che l'iniziativa di tenere il vertice della Federazione Russa e dell'UE appartiene alla Merkel, è sostenuta da Macron e dovrebbe essere discussa dall'Unione Europea, mentre è importante capire se tutti I membri dell'UE concordano un incontro tra la Federazione russa e l'UE. Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sostenuto che la Russia è un partner che non può essere ignorato, sostenendo di fatto la linea della Merkel all'interno del Consiglio europeo per il rilancio di contatti diretti con Mosca per cercare di superare le divergenze.

