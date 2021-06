https://it.sputniknews.com/20210625/lennesimo-scivolone-della-raggi-al-concorsone-prova-annullata-per-un-problema-tecnico-11887350.html

L'ennesimo scivolone della Raggi: al concorsone prova annullata per un "problema tecnico"

L'ennesimo scivolone della Raggi: al concorsone prova annullata per un "problema tecnico"

Annullata la prova per gli aspiranti funzionari amministrativi per una risposta doppia. Rabbia tra i candidati arrivati da tutta Italia. L'opposizione minaccia ricorsi e punta il dito contro la sindaca: "Concorso allestito in in fretta e furia per meri calcoli elettorali".

2021-06-25T16:16+0200

2021-06-25T16:16+0200

2021-06-25T16:16+0200

virginia raggi

concorso

comune di roma

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/685/48/6854877_0:323:3036:2031_1920x0_80_0_0_14fdab903357da2cfba014df73e9a86a.jpg

Prova annullata per un “problema tecnico”. Lo ha annunciato poco fa in una nota, ripresa dall'Adnkronos, l’Assessorato al Personale di Roma Capitale, dopo la mattinata di passione vissuta da migliaia di candidati arrivati nei padiglioni della nuova Fiera di Roma da tutta Italia, per partecipare alle prove selettive per un posto da funzionario amministrativo. Una di quelle previste dal concorsone organizzato dal Campidoglio per assumere 1.522 nuove risorse. La spesa sostenuta per i viaggi e i tamponi, obbligatori anche per i vaccinati, le ore in fila per registrarsi e ottenere il tablet, l’ansia, l’attesa: tutto inutile a causa di una irregolarità riscontrata nei test. La commissione si consulta, ma presto appare chiaro che generare un nuovo test una volta iniziata la sessione è praticamente impossibile. La presidente, così, dopo pochi minuti è costretta a rassegnarsi e ad annullare tutto. Sono in molti, come si legge su Roma Today, a protestare. Specialmente chi è arrivato nella Capitale da lontano, spendendo soldi per alberghi, treni o aerei. Qualcuno starebbe pensando a ricorsi ed esposti, mentre l’opposizione in Campidoglio chiede di fare chiarezza sulla vicenda. “Comprendiamo che non sia facile mettere in moto una macchina così complessa ma dobbiamo assolutamente tutelare i sacrifici di tutti i candidati i quali non meritano di essere trattati come cose e non come persone”, incalza. “Si tratta di persone – continua il consigliere - che hanno pagato mezzi di trasporto, tra cui aerei, nonché tamponi e finanche gli hotel per cercare di mettersi in gioco e ottenere un posto di lavoro nella pubblica amministrazione con sacrificio della famiglia che ha dovuto sostenere tali spese”.

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

virginia raggi, concorso, comune di roma, italia