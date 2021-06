https://it.sputniknews.com/20210625/lasteroide-che-estinse-i-dinosauri-continua-a-plasmare-la-vita-sotto-il-cratere-da-impatto-11888983.html

L'asteroide che estinse i dinosauri continua a plasmare la vita sotto il cratere da impatto

Sebbene l’asteroide che si schiantò tra la penisola dello Yucatan e il Golfo del Messico circa 66 milioni di anni fa causò la nota ‘estinzione di massa del... 25.06.2021, Sputnik Italia

geologia

dinosauri

mondo

I ricercatori della Curtin University di Perth, in Australia, studiando i microrganismi che vivono nelle rocce in profondità sotto l'impatto dell'asteroide che estinse i dinosauri, nel cosiddetto ‘Cratere di Chicxulub’, hanno compiuto una scoperta sorprendente, pubblicata poi sul portale scientifico frontiersin.org.I ricercatori hanno perforato l’anello di picco del sito del meteorite per prelevare campioni di suevite da impatto (tipica roccia fusa che si forma durante eventi da impatto) e, utilizzato il sequenziamento dei geni e il conteggio delle cellule, hanno studiato le comunità microbiche scoprendo che la deformazione geologica causata dall'impatto 66 milioni di anni fa sta ancora plasmando la vita sotto il sito.Il calore e la pressione dell'impatto crearono inizialmente una zona sterile che causò la scomparsa dei batteri localmente. Tuttavia, dopo circa un milione di anni, il cratere si raffreddò a una temperatura sufficientemente bassa da consentire alla vita microbica di tornare ed evolversi in maniera isolata rispetto alla vita sulla superficie terrestre negli ultimi 65 milioni di anni.Non solo, dopo questa fase pare si sia sviluppata un’attività biologica per certi versi anche più vivace rispetto agli altri sedimenti marini. Secondo gli scienziati, tale maggiore e diversificata attività, continua tutt’oggi.

geologia, dinosauri, mondo