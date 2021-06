https://it.sputniknews.com/20210625/lassassino-di-george-floyd-condannato-a-22-anni-e-mezzo-di-carcere-11895304.html

L'assassino di George Floyd condannato a 22 anni e mezzo di carcere

L'assassino di George Floyd condannato a 22 anni e mezzo di carcere

L'ex poliziotto Derek Chauvin, riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'afroamericano George Floyd, è stato condannato a 22 anni e mezzo di reclusione, si... 25.06.2021, Sputnik Italia

L'udienza è stata trasmessa dai canali televisivi americani. Il 20 aprile scorso Chauvin è stato dichiarato colpevole da una giuria di 12 membri per omicidio di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado per aver ucciso George Floyd nel maggio dello scorso anno, mettendo il ginocchio sul collo di Floyd per nove minuti e limitando la sua respirazione. Nel 2020 le immagini di Floyd detenuto per una banconota da 20 dollari contraffatta con cui aveva cercato di comprare delle sigarette, hanno fatto il giro del mondo. Mostrano l'agente di polizia Derek Chauvin per più di nove minuti che col suo ginocchio preme contro il collo di Floyd.Le parole "Non riesco a respirare", che Floyd dice molte volte prima di morire, sono diventate lo slogan delle proteste che hanno travolto gli Stati Uniti dopo la sua morte.

