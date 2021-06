https://it.sputniknews.com/20210625/jet-russi-mig-31k-per-trasporto-missili-ipersonici-arrivano-in-siria-11881358.html

Jet russi MiG-31K per trasporto missili ipersonici arrivano in Siria

Due caccia MiG-31K in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal sono stati schierati per la prima volta nella base aerea siriana di Khmeimim come parte... 25.06.2021, Sputnik Italia

missili

cacciabombardiere

siria

russia

La Marina russa e le forze aerospaziali condurranno esercitazioni congiunte nel Mar Mediterraneo il 25 giugno. Il missile ipersonico Kinzhal, che vuol dire 'pugnale' è stato introdotto per la prima volta dal presidente russo Vladimir Putin in un messaggio all'Assemblea federale nel 2018. Il missile è in grado di raggiungere una velocità di 10 Mach [quasi 12.250 chilometri orari, dieci volte la velocità del suono, ndr] e si dice che sia in grado di superare tutti i sistemi di difesa aerea e missilistica esistenti, fornendo armi nucleari e testate convenzionali a distanze fino a duemila chilometri.

missili, cacciabombardiere, siria, russia