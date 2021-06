https://it.sputniknews.com/20210625/iss-la-variante-alfa-inglese-ancora-dominante-in-italia-ma-la-delta-guadagna-terreno-11890956.html

Iss, la variante Alfa (inglese) ancora dominante in Italia, ma la Delta guadagna terreno

La variante inglese Alfa resta prevalente in Italia ma la Delta mostra di essere all'altezza della situazione e vuol agguantare il primato. Per ora dati... 25.06.2021, Sputnik Italia

Questo quanto scrive l’Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicando il nuovo monitoraggio delle varianti del Sars-CoV-2 aggiornato al 21 del mese. Sono dati ancora parziali e non consolidati spiega l’Iss, ma offrono il quadro della situazione e di come la nuova variante galoppi e sia più diffusiva della già temibile variante inglese.Lo screening dell’Iss si basa su 31.158 casi di infezione da Sars-CoV-2 con genotipizzazione tramite sequenziamento. Un numero di sequenziamenti in aumento di oltre 2.700 rispetto al precedente rapporto del 6 giugno.La percentuale di casi sequenziati rispetto a quelli diagnosticati, precisa l’Iss, è passata dallo 0,5% di gennaio, al 2,5% di giugno.Le altre variantiLa variante gamma (brasiliana) a livello nazionale è presente nel 6,5% dei casi, mentre la variante eta (altra rilevata nel Regno Unito) presente nell’1,2% dei casi.Altre varianti, invece, sono sotto l’1% dei casi come la variante Beta (0,73%) e la variante Zeta (0,01%).

