https://it.sputniknews.com/20210625/in-spagna-la-legge-sulleutanasia-e-entrata-in-vigore-11883000.html

In Spagna la legge sull’eutanasia è entrata in vigore

In Spagna la legge sull’eutanasia è entrata in vigore

In Spagna la legge sull'eutanasia è pienamente operativa, tuttavia ci sono problemi non ancora risolti e non del tutto chiariti dalla legge che potrebbero... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T14:58+0200

2021-06-25T14:58+0200

2021-06-25T14:58+0200

eutanasia

spagna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/677/96/6779636_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_e958193da972b470697a6e6fb43df06c.jpg

Entrata in vigore da venerdì 26 giugno la nuova legge sull'eutanasia in Spagna, così il paese iberico è diventato il settimo al mondo a depenalizzare il suicidio assistito o aiuto a morire come lo definiscono i fautori.La legge è stata approvata a marzo di quest’anno e consentirà alle persone affette da determinati tipi di malattie gravi e incurabili di chiedere di morire. La normativa non è entrata in vigore da subito per consentire un periodo di tre mesi di preparazione alle regioni spagnole, durante il quale creare gli organismi responsabili di valutare le richieste di accesso a questo che ora è un diritto in Spagna.Le commissioni di garanzia decideranno quindi l’ammissibilità all’eutanasia della persona che ne farà richiesta. Tuttavia non tutte le regioni si sono già allineate e questo perché alcuni esperti hanno dei dubbi su come dovrà essere applicata la nuova legge.L’Italia seguirà la Spagna?In Italia l’Associazione Coscioni si è fatta promotrice della raccolta firme per chiedere un referendum nazionale affinché il Legislatore approvi una legge sulla eutanasia anche nel nostro paese.La raccolta firme è iniziata, in settembre sapremo se i promotori avranno raccolto le 500 mila firme previste dalla Costituzione. A quel punto, se ci saranno le firme, verrà indetto un referendum pro e contro l’eutanasia a cui gli italiani saranno chiamati ad esprimere il proprio parere.

https://it.sputniknews.com/20210617/referendum-pro-eutanasia-inizia-la-fase-della-raccolta-firme-11783461.html

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eutanasia, spagna