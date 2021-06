https://it.sputniknews.com/20210625/il-cts-autorizza-lapertura-delle-discoteche-ancora-ignota-la-data-11893498.html

Il Cts autorizza l'apertura delle discoteche, ancora ignota la data

A fornire la data sarà il governo, in ballo il 3 o il 10 luglio. 25.06.2021, Sputnik Italia

Via libera del Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca, ma la data resta ancora ignota. Sceglierla spetta all'esecutivo. L'apertura però non sarà generalizzata: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass, i gestori dovranno mantenere i contatti dei clienti per 14 giorni per favorire l'eventuale tracciamento e gli ingressi saranno contingentati. La relativa ordinanza sarà firmata da Speranza e dovrà fissare o la data del 3 luglio ( come chiedono i gestori) o quella del 10, come ipotizzato nelle ultime ore dai sottosegretari Costa e Sileri.

