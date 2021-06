https://it.sputniknews.com/20210625/firenze-sul-bus-senza-mascherina-lo-riprendono-e-lui-ferisce-passeggeri-con-taglierino-11889850.html

Autobus come teatro espressione della violenza sociale delle nostre città multietniche, frustrate e arrabbiate con l'aggravante della pandemia.

A Firenze il bus della linea 30A si trasforma in un set cinematografico senza controfigure.Secondo quanto riportato da FirenzeToday, un uomo di 31 anni di origini egiziane, ieri sera è salito a bordo del bus cittadino senza la mascherina. L’autista gli ha chiesto di indossarla, ma lui è andato in fondo al bus infischiandosene della richiesta.Una donna, una fiorentina di 60 anni, è intervenuta in suo soccorso ed è stata ferita ad una mano a sua volta.L’autista ha fermato l’autobus e chiamato la polizia, quando questi sono giunti sul posto l’egiziano non era andato via ma stava lì a poca distanza dall’autobus fermo. L’autista ha indicato l’uomo ai poliziotti, i quali hanno trovato il taglierino gettato sotto un’auto.L’uomo all’arresto ha reagito con calci e pugni, ma gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo. Portato in Questura è risultato essere un immigrato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, oltre che per possesso di oggetti ingiustificati atti ad offendere.I feriti, invece, sono stati soccorsi da due distinte ambulanze. Le ferite non sono state giudicate gravi, ma l’uomo di 50 anni ha ricevuto una prognosi di 10 giorni e la donna di 60 anni di 7 giorni per la ferita riportata alla mano.L’autobus 30A ha ripreso la corsa.

