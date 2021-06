https://it.sputniknews.com/20210625/draghi-contro-orban-su-legge-anti-gay-ue-decidera-se-ungheria-viola-i-trattati-11880164.html

Draghi contro Orban su legge anti-gay: "UE deciderà se Ungheria viola i trattati"

Draghi contro Orban su legge anti-gay: "UE deciderà se Ungheria viola i trattati"

Dibattito europeo sulla legge approvata in Ungheria sui contenuti LGBTQ+ per minorenni, e Draghi attacca il premier ungherese ricordandogli che "spetta all'UE... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T08:55+0200

2021-06-25T08:55+0200

2021-06-25T08:55+0200

lgbt

ue

mario draghi

europa

ungheria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/10324100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e34e2907bf9f33481e2af47a0b51a44d.jpg

Durante il dibattito nel Consiglio europeo si è discusso della nuova legge ungherese per bloccare tutti i contenuti LGBTQ+ per i minorenni, e il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto per ricordare al Primo ministro ungherese Viktor Orban dei Trattati firmati dall'Ungheria alla sua entrata nell'Unione Europea. Come citano le fonti italiane, Draghi ha sostenuto che l'articolo 2 del Tue esiste per un motivo ben preciso, dal momento che l'Europa ha una lunga storia di oppressione dei diritti umani. Nell'articolo 2 è scritto che l'Unione europea "si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze", e che questi valori "sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". La nuova legge approvata in Ungheria ha fatto nascere un acceso dibattito che ha posto molte pressioni sul premier sovranista Orban, che ha ricevuto dure critiche d vari colleghi europei.Dura la risposta della ministra della Giustizia ungherese Judit Varga, che ha sostenuto che l'Ungheria sta soltanto cercando di "salvare l'UE dagli ipocriti", definendo le parole di Rutte come "ricatti politici". In Europa, sono 17 i leader politici che hanno firmato una lettera in difesa dei diritti LGBTQ+, e tra questi anche Draghi, Macron e Merkel. Orban, inceve, ha fermamente dichiarato di non aver intenzione di ritirare la legge. "È già in vigore".Nella stessa sede si è affrontata anche la questione dei migranti, decidendo la cooperazione tra gli stati membri con i paesi di origine, spingendo per una maggiore collaborazione con l'UNHCR (l'Alto commissariato ONU per i rifugiati) e l'OIM (Organizzazione mondiale per le migrazioni).

https://it.sputniknews.com/20210622/legge-anti-lgbt-ungheria-13-paesi-ue-esprimono-preoccupazione-11845846.html

europa

ungheria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lgbt, ue, mario draghi, europa, ungheria