https://it.sputniknews.com/20210625/dissequestrata-la-open-arms-la-ong-annuncia-torneremo-presto-nel-mediterraneo-11891408.html

Dissequestrata la Open Arms, la Ong annuncia: "Torneremo presto nel Mediterraneo"

Dissequestrata la Open Arms, la Ong annuncia: "Torneremo presto nel Mediterraneo"

Esulta su Twitter il fondatore Oscar Camps: "La nave Open Arms è libera dopo due mesi e mezzo di blocco amministrativo senza senso". Ma la Lega annuncia un'interrogazione al ministro dell'Interno per fare chiarezza sulle modalità del dissequestro.

2021-06-25T18:41+0200

2021-06-25T18:41+0200

2021-06-25T18:41+0200

open arms

ong

migranti

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/69/7986915_0:6:1201:682_1920x0_80_0_0_b5af09b86ad4d4fe5617ce61bf8d6882.jpg

Ma la decisione degli ispettori fa già discutere, tanto che il deputato leghista, Nino Minardo, ha annunciato che presenterà un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Ma andiamo con ordine. La nave della Ong spagnola era approdata nel Ragusano dopo aver soccorso un gruppo di migranti nel Mediterraneo. Al termine del periodo di quarantena di 14 giorni la guardia costiera aveva effettuato una lunga ispezione, durata oltre 17 ore, all’interno del natante riscontrando una serie di irregolarità, sia dal punto di vista della “sicurezza della navigazione”, sia della “tutela dell’ambiente marino”. Così, è scattato il provvedimento di fermo, che il fondatore della Ong aveva definito una “vendetta” da parte delle autorità italiane. Il riferimento era al processo a Matteo Salvini per il sequestro di 147 migranti salvati dalla stessa Ong spagnola che andava in scena in quegli stessi giorni. Secondo quanto si apprende dal Giornale.it, sarebbe stata una mediazione portata avanti dalle autorità spagnole a condurre ad una svolta nella vicenda. In Parlamento, però, c’è chi solleva perplessità sul dissequestro della nave. Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia, secondo quanto si legge in una nota, avrebbe già predisposto una “interrogazione al Ministro dell’Interno, Lamorgese, per conoscere i dettagli dell'ispezione che ha ufficializzato il superamento delle gravi carenze della nave della ong catalana sottoposta al fermo amministrativo nel porto di Pozzallo”. “Le archiviazioni delle singole inchieste non sono sufficienti, - conclude - da un punto di vista politico, a rassicurarci in merito all’azione presente e futura della Ong e per chiediamo al ministero dell’Interno di fornirci ogni dettaglio delle procedure che seguirà adesso la nave spagnola e dei suoi eventuali interventi nel Mediterraneo”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

open arms, ong, migranti, italia