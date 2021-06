https://it.sputniknews.com/20210625/de-luca-in-campania-la-mascherina-allaperto-fino-al-31-luglio-scattano-regole-anti-movida-11890572.html

De Luca, in Campania la mascherina all’aperto fino al 31 luglio. Scattano regole anti-movida

La Regione Campania va per la sua strada, qui le regole nazionali sull'emergenza sanitaria restano più stringenti che in altra parte dell'Italia. 25.06.2021, Sputnik Italia

‘E qui comando io’, cantava una giovanissima Gigliola Cinquetti nel 1972. Oggi in modo diverso in Campania si ripropone lo stesso motivetto ma meno cantabile. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha infatti deciso con ordinanza regionale di prolungare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto fino al 31 luglio, contrariamente a quanto stabilito a livello nazionale dove l’obbligo decadrà dal 28 di giugno.Ma non c’è solo la mascherina nell’ordinanza, il presidente De Luca si premura di contenere anche la cosiddetta “movida”, di cui in passato ha ammesso di avere il terrore.Ma è vietato anche portarsele da casa le bevande alcoliche, perché non si potranno sorseggiare nelle aree pubbliche e nelle aree aperte al pubblico. Il divieto si estende alle piazze e davanti gli esercizi commerciali o ville e parchi comunali.Ed a scanso di equivoci, onde evitare che qualcuno si organizzi con una bevanda non alcolica, tipo Coca-Cola o una Tassoni, l’ordinanza vieta gli affollamenti e assembramenti per il consumo di ogni genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.Dove e come si dovrà usare la mascherina in Campania all’apertoPrendiamo direttamente dall’ordinanza l’intero testo che spiega i luoghi in cui si deve indossare la mascherina all’aperto e dove la si potrà levare:L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi”, si conclude.

