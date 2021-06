https://it.sputniknews.com/20210625/covid-italia-rt-stabile-a-069-ma-scende-lincidenza-a-11-ogni-100mila-abitanti-11880470.html

Covid Italia, Rt stabile a 0.69, ma scende l'incidenza a 11 ogni 100mila abitanti

Covid Italia, Rt stabile a 0.69, ma scende l'incidenza a 11 ogni 100mila abitanti

Un indice stabile e un'incidenza in calo aiutano a mantenere positive le prospettive per l'estate e il ritmo della ripresa della normalità in Italia. 25.06.2021, Sputnik Italia

L'Rt nazionale resta stabile a 0,69 punti, leggermente più altro di 3 settimane fa, ma continua a diminuire invece l'incidenza, i cui numeri sono fondamentali per prendere le relative decisioni sulle misure restrittive e di contenimento.I dati saranno ulteriormente analizzati oggi dalla cabina di regia.Al giorno di ieri in Italia sono stati verificati 927 contagi di coronavirus su 188.191 tamponi, rivela il bollettino del ministero della Salute. I numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.255.700.I decessi per Covid nell'ultimo giorno sono stati 10. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 127.362.A 6.566 persone, 211 in più di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.066.029.

