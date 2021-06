https://it.sputniknews.com/20210625/covid-forse-primi-casi-gia-a-ottobre-2019-in-cina---studio-11882306.html

Covid, forse primi casi già a ottobre 2019 in Cina - studio

Covid, forse primi casi già a ottobre 2019 in Cina - studio

I primi casi di Covid-19 potrebbero essere comparsi già all'inizio di ottobre 2019 in Cina, suggerisce un nuovo studio dell'Università del Kent.

Le prime segnalazioni dell'epidemia sono arrivate dalla città cinese di Wuhan nel dicembre 2019, ma articoli successivi dei media hanno affermato che c'erano anche casi precedenti. Una tecnica di modellizzazione statistica utilizzata nello studio britannico dell'Università del Kent suggerisce che i primi casi potrebbero essere comparsi tra l'inizio di ottobre e la metà di novembre, con il 17 novembre come data più probabile.Questa particolare tecnica è stata inizialmente utilizzata per scoprire la data di estinzione di alcune specie animali. Gli scienziati guidati dal dottor David Roberts l'hanno invertita per stabilire la data più probabile in cui sono comparsi i primi casi di Covid-19. La stessa tecnica è stata utilizzata per calcolare che il primo caso di Covid al di fuori della Cina si è verificato in Giappone il 3 gennaio 2020; il primo caso in Europa si è verificato in Spagna il 12 gennaio e il primo caso in Nord America negli Stati Uniti il ​​16 gennaio. Le origini della pandemia di coronavirus sono state oggetto di accesi dibattiti sui media. Uno dei punti più controversi riguarda se la pandemia sia avvenuta naturalmente o come risultato di una fuoriuscita da un laboratorio. Numerosi studi e organizzazioni governative si sono orientati verso la teoria degli eventi naturali. Tuttavia, l'ordine di fine maggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di studiare le origini del virus ha rianimato i dibattiti.

