https://it.sputniknews.com/20210625/covid-angela-merkel-esorta-a-prevenire-la-quarta-ondata-11888851.html

Covid, Angela Merkel esorta a prevenire la quarta ondata

Covid, Angela Merkel esorta a prevenire la quarta ondata

Importante mantenere le "cose semplici" della prevenzione sanitaria per evitare un peggioramento della situazione, ha detto la cancelliera. 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T16:00+0200

2021-06-25T16:00+0200

2021-06-25T16:00+0200

coronavirus nel mondo

angela merkel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/10517952_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8c19131232952ecd49a9f1eee24ab46.jpg

La cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando della diffusione della variante Delta del coronavirus, ha esortato i paesi dell'UE a fare di tutto per prevenire la quarta ondata della pandemia.Ha aggiunto che ora la situazione nell'Unione Europea è relativamente stabile, la diffusione del virus non è su larga scala. "Dobbiamo fare di tutto per mantenerlo in questo modo", ha aggiunto.Due giorni fa Merkel ha dichiarato che probabilmente emergeranno altre varianti del coronavirus prima che nel mondo verrà completata la campagna di vaccinazione contro il Covid, invocando prudenza nelle riaperture.

https://it.sputniknews.com/20210625/dott-silvestro-scotti-fimmg-vaccinazione-eterologa-solo-come-eccezione-non-come-regola-11885965.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, angela merkel