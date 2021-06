Draghi: La Russia è un attore importante, non può non essere coinvolta

Draghi si è anche detto preoccupato della variante Delta di coronavirus: "in Inghilterra vediamo come la diffusione della variante Delta stia creando incertezza nella ripresa economica su cui l'Inghilterra era avviata molto bene. Non vogliamo trovarci in questa situazione né soprattutto, in autunno, quando ricominciano le scuole, quando i trasporti tornano ad essere pieni, non vogliamo trovarci nella situazione dello scorso anno. E' passato un anno, avremmo pure imparato qualcosa…", ha detto il premier in conferenza, come citato dall'Ansa.