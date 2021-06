https://it.sputniknews.com/20210625/con-quella-faccia-un-po-cosi-il-gatto-fedya-di-rostov-diventa-una-star-dei-social-network--video-11873338.html

Con quella faccia un po’ così: il gatto Fedya di Rostov diventa una star dei social network – Video

Con quella faccia un po’ così: il gatto Fedya di Rostov diventa una star dei social network – Video

Il gatto Fedya, dalla regione di Rostov, in Russia, ha guadagnato grande popolarità sui social fino a divenire l’eroe di una dozzina di pubblicazioni su... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T08:01+0200

2021-06-25T08:01+0200

2021-06-25T08:01+0200

virale

animali

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/11878847_0:124:864:610_1920x0_80_0_0_38f33611ba7b1402b0cd1fd5525cd8cc.jpg

Ora il gatto ha quasi due anni, è sano, solo che non ha imparato ad arrampicarsi sugli alberi e soprattutto, con il tempo ha assunto un’espressione sempre più strana. "Man mano che cresceva, le sue guance e una cresta sulla fronte crescevano. I suoi occhi sono vicini e sembra sempre sorpreso. E quando arrivano estranei, i suoi occhi diventano ancora più grandi per la paura", ha raccontato la proprietaria ai media russi. L'aspetto del gatto sembrava normale ai proprietari, fino a quando non hanno inviato le sue fotografie al concorso russo chiamato ‘La coda più lunga’.Cosa fare con una popolarità così inaspettata, Fedya e, soprattutto la sua padrona, non hanno ancora deciso ma sicuramente ne approfitteranno, stando alle ultime pubblicazioni sui canali social:“…stasera il mio telefono è andato in fiamme, non solo per gli auguri a mia figlia per il suo compleanno (che festeggia i suoi 16 anni!), ma anche per le tante chiamate di giornalisti con le richieste più varie - articoli, video, Skype e riprese! E hanno anche deciso la data di arrivo su Pervy Kanal (Primo Canale tv russa- ndr). E anche alla radio hanno parlato di noi oggi. Quindi, tra poche ore avremo le nostre prime riprese… Per ora, per un canale locale. Questo è molto eccitante…”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

virale, animali, mondo