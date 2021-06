https://it.sputniknews.com/20210625/britney-spears-si-scusa-con-i-suoi-fan-per-aver-finto-di-essere-stata-bene-negli-ultimi-due-anni-11893611.html

Britney Spears si scusa con i suoi fan per aver "finto di essere stata bene negli ultimi due anni"

Britney Spears si scusa con i suoi fan per aver "finto di essere stata bene negli ultimi due anni"

Britney Spears ha fornito la sua prima dichiarazione pubblica dopo l'udienza che potrebbe porre fine a 13 anni di tutela "abusante" di suo padre, rivelando che...

Tuttavia la cantante sottolinea che ora non vuole che i suoi fan pensino che la sua vita sia perfetta "perché sicuramente non lo è affatto". Allo stesso tempo, confessa che pubblicare post divertenti e positivi su Instagram l'ha aiutata a "sentire che contava nonostante quello che stesse succedendo". La famosa cantante è da 13 anni sotto la tutela legale del padre, James Spears, a causa di presunti problemi mentali. Il 24 giugno ha presentato una petizione a un tribunale di Los Angeles per porre fine alla tutela, che considera "abusiva" e "assurda". La cantante ha anche affermato che le è stato prescritto il litio - un farmaco usato per trattare il disturbo bipolare - contro la sua volontà. Inoltre le è proibito andare dal medico per rimuovere il dispositivo intrauterino installato nel suo corpo, per via del quale non può avere figli. Mentre il giudice non ha ancora revocato la tutela e ha dichiarato che Britney deve presentare un'altra petizione, ha elogiato il "coraggio" della cantante. Al momento non si sa quando sarà la prossima udienza. La Spears ha affrontato problemi di salute mentale, nonché dipendenza da droghe e alcol, nei primi anni 2000. Il padre dell'artista ha assunto il ruolo di suo tutore legale nel 2008. Da allora, ha il diritto di controllare la sua proprietà e la sua vita nonostante la forte opposizione di Britney. In particolare, la cantante non può vedere i suoi due figli, guidare, visitare un salone di bellezza senza il suo permesso e persino andare da sola con il fidanzato in macchina. Nell'agosto 2020 l'interprete ha presentato istanza di revoca della tutela, ma in quell'occasione ha perso la causa.

