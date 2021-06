https://it.sputniknews.com/20210625/braccio-di-ferro-vaticano-italia-su-ddl-zan-macron-elogia-draghi-11883649.html

Braccio di ferro Vaticano-Italia su ddl Zan, Macron elogia Draghi

Secondo l'inquilino dell'Eliseo, "la Francia è uno Stato laico da tempo". 25.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto esprimere il suo gradimento per la posizione assunta dal capo del governo italiano Mario Draghi in relazione al ddl Zan, osteggiato nella forma attuale dal Vaticano, che vede in questo disegno di legge contro le discriminazioni della comunità Lgbt una violazione del Concordato. In precedenza intervenendo sul ddl Zan e sulle critiche del Vaticano, il presidente del Consiglio aveva ricordato la sovranità e la laicità dell'Italia, schierandosi a difesa del diritto del Parlamento di discutere qualsiasi legge nel rispetto della Costituzione e degli impegni internazionali.I timori della Chiesa cattolicaLa lettera diplomatica inviata dalla Città del Vaticano all’Italia attraverso il nostro Ministero degli Esteri, contiene una preoccupazione circa la libertà garantita alla Chiesa cattolica come previsto dall’articolo 2, comma 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato.I Patti Lateranensi, infatti, garantiscono alla Chiesa cattolica lo svolgimento della missione pastorale, di evangelizzazione e santificazione, il pubblico esercizio di culto, e così via.Ma per la Chiesa il ddl Zan limiterebbe proprio alcune delle prerogative previste dai Patti Lateranensi. Il Vaticano teme che le parole dei suoi sacerdoti, religiosi o religiose possano causare loro rischi di natura giudiziaria.

