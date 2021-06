https://it.sputniknews.com/20210625/bollettino-di-oggi-753-contagi-56-morti-2769-guariti-11891636.html

Covid in Italia: contagi restano sotto mille, oltre 17 milioni di italiani vaccinati con 2 dosi

Covid in Italia: contagi restano sotto mille, oltre 17 milioni di italiani vaccinati con 2 dosi

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati verificati 753 nuovi casi di infezione da coronavirus su 192.541 tamponi, rivela il bollettino del ministero... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T18:07+0200

2021-06-25T18:07+0200

2021-06-25T18:43+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/11158013_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f9b2a4e6e2ca09eedf34ca9b2bc59a97.jpg

48.521.442 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad ora in Italia; 17.068.798 persone (31,61% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.Con i 753 contagi odierni, 174 in meno rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.256.451.Nell'ultimo giorno a 2.769 persone, quasi 4mila in meno di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione del coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.068.798, pari al 95,6% dei casi totali.I decessi per Covid nell'ultimo giorno sono stati 56, 46 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 127.418 persone, poco meno del 3% dei casi totali.Le persone positive al coronavirus oggi sono 60.235, in calo di 2.074 rispetto al giorno precedente. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 58.030, pari al 96,3% del totale. I ricoverati con sintomi sono meno di 2mila, 1.899, 128 in meno di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 306, con un saldo di 22 in meno di ieri a fronte di 8 nuovi ingressi.Solo la Lombardia registra un numero di nuovi casi a tre cifre con 134 nuovi contagi, seppur in calo rispetto ai 155 di ieri. Il numero dei nuovi casi di Covid che si possono contare con le dita di due mani è stato registrato in Basilicata (8), Liguria e provincia autonoma di Trento (6), i migliori dati sono invece in Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano (5) e Molise (4).Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 192.541 tamponi, mentre il tasso di positività è dello 0,4%, in calo di un decimo di punto percentuale rispetto a ieri.

https://it.sputniknews.com/20210625/pregliasco-limpennata-per-le-varianti-delta-e-delta-plus-ci-sara-anche-in-italia-11882011.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia