https://it.sputniknews.com/20210625/banca-ditalia-il-business-della-pandemia-ha-fruttato-8-miliardi-dentro-anche-politici-11884928.html

Banca d’Italia, il ‘business della pandemia’ ha fruttato 8 miliardi: dentro anche politici

Banca d’Italia, il ‘business della pandemia’ ha fruttato 8 miliardi: dentro anche politici

Il business delle mascherine ha fruttato davvero molto a chi ha subito fiutato l'affare. Ma la Banca d'Italia non è rimasta a guardare e ha analizzato migliaia... 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T19:33+0200

2021-06-25T19:33+0200

2021-06-25T19:33+0200

banca d`italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/10046771_0:322:937:849_1920x0_80_0_0_7d76df9e75da82bedd964147460239bb.jpg

L'Unità di informazioni finanziaria (Uif) della Banca d'Italia ha studiato il “business della pandemia” che ha permesso a chi lo ha saputo fare di arricchirsi in breve tempo importando mascherine e altri dispositivi di protezione effettuando triangolazioni e salti mortali finanziari, per accaparrarsi fondi non dovuti o per smerciare a prezzi gonfiati dispositivi sanitari che in altre condizioni storiche avrebbero fruttato ben poco.Alcune inchieste sono in corso, come quella a Udine sulle mascherine contraffatte vendute alla struttura Commissariale per l’emergenza sanitaria quando era a capo Domenico Arcuri. Milioni di mascherine destinate ai medici e ai sanitari in prima linea ma in seguito risultate non a norma con le leggi europee e italiane, quindi sequestrate. Un danno anche erariale non trascurabile.Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le segnalazioni giunte alla Uif della Banca d’Italia e le indagini condotte in autonomia, hanno portato alla scoperta anche di politici coinvolti nel business della pandemia.In totale alla Banca d’Italia sono giunte 2.277 segnalazioni per un valore complessivo di operatività sospetta pari a 8,3 miliardi di euro.L’80% delle segnalazioni ha riguardato la compravendita di mascherine e altri dispositivi sanitari destinati alla protezione contro il coronavirus. In una seconda fase si è aggiunto l’erogazione e l’utilizzo incongruo di finanziamenti garantiti o contributi a fondo perduto.Le segnalazioni sono passate agli organi investigativi e il 64% ha ricevuto un feedback positivo.I tentativi di frode281 segnalazioni sulle 2.277 valgono ben 5 miliardi di euro sugli 8,3 miliardi segnalati. Queste sono le operazioni che si è scoperto essere tentativi di frode sui finanziamenti pubblici del governo messi a disposizione delle imprese per sostenerle durante i periodi di forzata chiusura dell’attività.Queste operazioni sono state “prospettate” ha spiegato l’Uif e mai effettivamente eseguite, a riprova che i meccanismi di prevenzione hanno funzionato da deterrente.La corsa agli sportelli in piena pandemiaDurante la pandemia, in particolare nelle fasi più cruente, le banche commerciali hanno segnalato alla Banca d’Italia prelievi di contante per somme importanti.Probabilmente la paura della pandemia ha scatenato fobie in alcuni cittadini che hanno ritirato somme di denaro eccessivamente più alte rispetto ai consueti prelievi di contante e questo ha fatto scattare la segnalazione all’Uif.

https://it.sputniknews.com/20210524/svizzera-e-oms-istituiranno-una-banca-per-lo-scambio-dei-nuovi-virus-11411163.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

banca d`italia, economia