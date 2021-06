https://it.sputniknews.com/20210625/autorita-di-san-francisco-impongono-vaccinazione-covid-19-ai-lavoratori-municipali-11887590.html

Autorità di San Francisco impongono vaccinazione Covid-19 ai lavoratori municipali

Autorità di San Francisco impongono vaccinazione Covid-19 ai lavoratori municipali

I dipendenti che non hanno un'esenzione medica o religiosa e non rispettano la disposizione potrebbero essere licenziati. Ciò rende San Francisco la prima... 25.06.2021, Sputnik Italia

I funzionari di San Francisco hanno annunciato il 25 giugno che le vaccinazioni contro il coronavirus saranno necessarie per quasi tutti i 35.000 dipendenti della città una volta che il vaccino sarà stato completamente approvato dalla Food and Drug Administration, scrive il San Francisco Chronicle.Questi requisiti renderanno San Francisco la prima città e contea della California, e probabilmente del paese, a richiedere l’obbligo vaccinale contro il coronavirus per i dipendenti del settore pubblico.Le autorità cittadine avevano precedentemente annunciato che San Francisco avrebbe obbligato i dipendenti pubblici a vaccinarsi se impiegati in ambienti ad alto rischio, come ospedali, case di cura e carceri. Il nuovo regolamento impone le vaccinazioni a tutti i dipendenti comunali, dalla polizia ai vigili del fuoco, agli impiegati e ai custodi del municipio. Tuttavia l’obbligo non sarà esteso agli insegnanti, che sono invece dipendenti del distretto scolastico.Se un dipendente non rispetterà la nuova normativa, potrebbe essere licenziato.Secondo Mawuli Tugbenyoh, capo della politica per il Dipartimento delle risorse umane, San Francisco ha già uno dei più alti tassi di vaccinazione nello Stato, con circa l'80% dei residenti che hanno ricevuto almeno la prima dose. Circa il 60% dei dipendenti della città vive altrove, nella Bay Area, dove i tassi di vaccinazione potrebbero essere inferiori, ha aggiunto Tugbenyoh.La nuova politica viene attuata mentre la variante delta, considerata altamente infettiva, guadagna terreno anche negli Stati Uniti. A inizio settimana, il dott. Anthony Fauci, partecipando a "Today" della NBC, ha fatto notare che la nuova variante rappresenta quasi il 20% dei nuovi casi di Covid-19 nel paese.

