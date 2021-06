https://it.sputniknews.com/20210625/almeno-3-vittime-in-un-accoltellamento-in-germania-11892350.html

Almeno 3 vittime in un accoltellamento in Germania - Video

Almeno 3 vittime in un accoltellamento in Germania - Video

Secondo la polizia locale, l'aggressore sospetto è stato arrestato. 25.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-25T19:02+0200

2021-06-25T19:02+0200

2021-06-25T19:48+0200

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/817/54/8175441_0:330:4608:2922_1920x0_80_0_0_7e782ff58e508864ac3eaa540e4516b2.jpg

Tre persone sono rimaste uccise e altre sei ferite in un attacco con un coltello a Wurzburg in Germania, segnala Bild. Il presunto aggressore è stato colpito alla gamba e neutralizzato, ha aggiunto il tabloid.Sul posto è in corso un'operazione di polizia. Le forze dell'ordine hanno chiesto alla gente di evitare di recarsi nella zona. Il momento del presunto arresto dell'aggressore è stato pubblicato su Twitter:"Abbiamo arrestato un sospetto. Al momento, non ci sono prove di un secondo criminale. NON c'è pericolo per la gente! Si prega di astenersi dal formulare ipotesi, i dettagli verranno forniti in seguito."Un video che mostra presumibilmente l'incidente è apparso online.Sul posto sono arrivate le ambulanze per soccorrere i feriti.​

4

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania