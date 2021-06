https://it.sputniknews.com/20210625/afghanistan-circa-650-truppe-rimarranno-dopo-ritiro-usa-11880887.html

Afghanistan, circa 650 truppe rimarranno dopo ritiro USA

Circa 650 soldati statunitensi rimarranno in Afghanistan per fornire sicurezza ai diplomatici statunitensi nel paese dopo che la forza principale si sarà... 25.06.2021

Secondo il rapporto, la principale forza americana in Afghanistan completerà il suo ritiro nelle prossime due settimane, ma alcune centinaia di truppe rimarranno come parte di un servizio di sicurezza, in particolare all'ambasciata degli Stati Uniti e all'aeroporto di Kabul, l'ultimo dei quali è attualmente sorvegliato dalle truppe turche. Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha detto mercoledì, citato da Reuters, che Ankara non invierà più truppe per difendere l'aeroporto di Kabul, ma il generale dell'esercito americano Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, sembra fiducioso che si raggiungerà presto un accordo.L'agenzia di stampa ha osservato che Washington aveva accettato di lasciare un sistema Counter-Rocket, Artillery, Mortar (C-RAM), un adattamento del Close-In Weapon System (CIWS) navale utilizzato per intercettare proiettili a distanza ravvicinata con un volume elevato di fuoco. Una C-RAM sorveglia anche la Green Zone nel centro di Baghdad, dove si trova l'ambasciata statunitense in Iraq.Nel febbraio 2020, gli Stati Uniti hanno concluso un accordo con i talebani in cui il gruppo militante ha accettato di rinunciare alle tattiche terroristiche in cambio di un cessate il fuoco con gli Stati Uniti e il ritiro totale delle forze statunitensi dal paese. All'epoca circa 8.000 soldati statunitensi e il doppio degli appaltatori di sicurezza privati ​​erano stanziati in Afghanistan, parte di una guerra di quasi 20 anni inizialmente lanciata per cacciare i talebani dal potere dopo aver permesso ad al-Qaeda di pianificare ed eseguire gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 contro gli USA. Tuttavia, quell'accordo prevedeva che le forze statunitensi lasciassero il paese entro il 1o maggio 2021. A poche settimane dalla fine del termine, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti non avrebbero raggiunto quell'obiettivo, ma si sarebbero invece ritirati entro l'11 settembre 2021, il 20o anniversario degli attentati terroristici. Tuttavia, i talebani hanno avvertito che dopo il 1o maggio le forze statunitensi potrebbero diventare di nuovo obiettivi equi. Il governo afghano, sostenuto dagli Stati Uniti, ha faticato a raggiungere il proprio accordo con il gruppo e gli analisti temono che, con la scomparsa degli Stati Uniti, i talebani possano rapidamente invadere di nuovo il governo di Kabul.Washington si è anche preparata a evacuare potenzialmente decine di migliaia di afghani che hanno aiutato l'occupazione statunitense mentre le truppe si ritirano. Questi includono interpreti, autisti, guardie di sicurezza, impiegati d'ambasciata e ingegneri, e molti altri. Secondo il progetto Costs of War della Brown University, circa 241.000 persone sono state uccise in Afghanistan e Pakistan, di cui 71.000 civili, a causa degli effetti diretti o indiretti della guerra dal 2001. Le cause indirette includono l'impossibilità di accedere a strutture mediche o trattamenti, effetti legati alla fuga o allo sfollamento e alla malnutrizione.

