3mila anni e 800 ferite: scoperto in Giappone l’uomo più antico attaccato da uno squalo

Gli insoliti resti vennero scoperti nel tumulo di Tsukumo all'inizio del XX secolo, ma gli esperti non riuscirono a capire cosa fosse successo a questa persona. Solo nel nostro secolo, gli scienziati dell'Università di Oxford sono riusciti a capire il mistero di tutte quelle profonde ferite individuate nei resti di quest'uomo.Nello studio è stato coinvolto il biologo marino George Burgess del Florida Museum of Natural History. È stato questi a confermare l’intuizione dei ricercatori che potesse essere stato uno squalo.L'uomo ebbe un incontro particolarmente sgradevole con uno dei predatori marini, nel mare interno di Seto dell'arcipelago giapponese. 790 ferite hanno segnato il suo scheletro, nessuna delle quali ha mostrato alcun segno di cicatrizzazione, segno evidente che morì sul colpo, probabilmente per shock ipovolemico, cioè perdita di almeno un quinto del proprio sangue in maniera repentina.I segni sulle ossa mostravano spigoli vivi e curvati, inoltre gli mancavano il braccio sinistro e la gamba destra riferisce il portale ScienceAlert che trae spunto dallo studio completo pubblicato sul Journal of Archaeological Science.

