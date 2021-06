https://it.sputniknews.com/20210624/verso-lo-sfratto-dalla-base-di-al-minhad-ecco-cosa-rischia-litalia-11875695.html

Verso lo "sfratto" dalla base di Al Minhad: ecco cosa rischia l'Italia

Gli Emirati Arabi sarebbero decisi ad interdire all'esercito italiano l'utilizzo della base aerea di Al Minhad, nel Golfo Persico, per protestare contro lo stop all'export di armi deciso dal Conte Bis per la guerra in Yemen. Così l'Italia rischia di perdere un avamposto strategico per il Medio Oriente e il Nord Africa.

2021-06-24T21:52+0200

difesa

base aerea

emirati arabi uniti

Le prime avvisaglie c’erano già state l’8 giugno scorso, quando ad un aereo militare italiano con a bordo un gruppo di giornalisti diretti ad Herat per la cerimonia dell’ammainabandiera è stato negato l’atterraggio negli Emirati Arabi, costringendo il pilota a trovare un altro aeroporto per fare scalo. L’ambasciatore, Omar Al Shamsi, è stato subito convocato alla Farnesina. E così si è capito che dietro la mossa di Abu Dhabi c’era l’estrema irritazione del governo emiratino per lo stop alle forniture di armi per la guerra in Yemen deciso dal precedente esecutivo, e chiesto in particolare dal ministro degli Esteri grillino, Luigi Di Maio. Non solo. A suscitare le ire degli Emirati, come spiega Fausto Biloslavo in un approfondimento pubblicato sul Giornale.it, sarebbero stati anche gli accordi con il Qatar per la vendita di navi da guerra. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è al lavoro per trovare un compromesso con Abu Dhabi. A metà giugno si è confrontato con l'omologo, Mohammed bin Ahmed al Bowardi. Una prospettiva da scongiurare per non compromettere non soltanto il ritiro dall’Afghanistan ma anche la missione appena lanciata nello Stretto di Hormuz, nell’ambito dell’operazione Emasoh. Come pure l'impegno italiano in Iraq e Libia. Sempre secondo quanto si apprende dal Giornale, il ministero della Difesa starebbe già correndo ai ripari con un piano B per il ritiro da Herat, che però allungherebbe i tempi, aumentando i rischi e facendo lievitare i costi. Bisogna riportare a casa entro il mese di luglio elicotteri, blindati, velivoli, e tantissimo altro materiale che per ora sta passando proprio per Al Minhad. In alternativa, spiega un esperto allo stesso quotidiano, si potrebbe ipotizzare uno scalo in Kuwait o in Arabia Saudita, ma si tratta di soluzioni più dispendiose. Insomma, trovare un compromesso è necessario sia dal punto di vista logistico che strategico. Toccherà all’attuale esecutivo cercare di ricomporre i pezzi e trovare una soluzione che convinca Abu Dhabi a tornare sui suoi passi.

