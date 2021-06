https://it.sputniknews.com/20210624/trentino-escursionista-muore-dopo-caduta-in-un-crepaccio-sulla-marmolada-11863560.html

Trentino, escursionista muore dopo caduta in un crepaccio sulla Marmolada

Il compagno di escursione precipitato con lei è ora ricoverato in ospedale. 24.06.2021, Sputnik Italia

Una giovane escursionista romena è morta sul ghiacciaio della Marmolada, in Trentino, come riportato da Tgcom24.La ragazza era in escursione con un gruppo a circa 1.300 metri di quota, e si trovavano sotto le roccette di Punta Penia quando lei e un altro compagno sono precipitati per oltre 30 metri in un crepaccio.I membri del gruppo hanno subito avvisato i soccorsi, che sono riusciti a recuperare il giovane e trasferirlo in ospedale, mentre per la ragazza purtroppo non c'è stato nulla da fare.

