https://it.sputniknews.com/20210624/tragedia-a-napoli-suicida-aspirante-attrice-22enne-nel-teatro-bellini--11868587.html

Tragedia a Napoli: suicida aspirante attrice 22enne nel Teatro Bellini

Tragedia a Napoli: suicida aspirante attrice 22enne nel Teatro Bellini

"Viveva un dramma personale", fa sapere la direzione del Teatro. 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T13:56+0200

2021-06-24T13:56+0200

2021-06-24T13:56+0200

napoli

suicidio

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169439_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_7a23528c0facf6a2118ffac8def4d785.jpg

Dramma all'interno del Teatro Bellini di Napoli: una ragazza 22enne, allieva della Bellini Factory, accademia triennale per aspiranti attori, si è tolta la vita. Secondo quanto riportato dalla direzione del teatro partenopeo, citata da diversi media italiani, il gesto estremo della giovane è motivato da un dramma personale.La stessa direzione è sconvolta per l'accaduto e nell'annunciare la notizia ha deciso di non divulgare le generalità della ragazza per rispetto della privacy e della sua famiglia.Infine, conclude la nota del Teatro, "la Direzione e tutti i dipendenti "in queste ore si stringono in cordoglio intorno alla famiglia e agli amici della persona scomparsa".

napoli

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli, suicidio, italia