Sui vaccini il Ministero ha fatto errori di comunicazione, ammette Sileri

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, espressione del Movimento 5 Stelle, ammette che il Ministero della Salute ha fatto un po’ di errori di comunicazione in tema di vaccinazione contro il coronavirus.Gli errori di comunicazione riguardano in particolare la gestione delle vaccinazioni con i sieri AstraZeneca e Janssen, finiti sotto i riflettori mediatici per una serie di sospette trombosi che hanno colpito in particolare giovani donne qui in Italia come all’estero.“Diverso è il discorso per la seconda dose, perché il numero di complicanze è di gran lunga inferiore. Qui è giusto lasciare libertà di scelta a chi chiede AstraZeneca, secondo una valutazione del medico, pur consigliando l'eterologa. Che va bene anche sopra i 60 anni, fermo restando che i vaccini a vettore virale, AstraZeneca e Johnson & Johnson, sono sicurissimi per quella fascia d'età”, è il discorso slalom di Sileri come riportato da Fanpage.Ma l’infettivologo Matteo Bassetti, da Genova si dice perplesso sul fatto che gli over 60 possano scegliersi da soli quale seconda dose ricevere. Secondo lui è il medico che deve valutare caso per caso e scegliere per il paziente.Anzi, per quanto riguarda la vaccinazione eterologa in generale Bassetti crede che si sia arrivato a questo solo perché di fatto non vi è altra possibilità dopo quanto accaduto con AstraZeneca, mostrando quindi una certa diffidenza contro questa modalità di vaccinazione.

