Spettro varianti, Bassetti avverte: 8 italiani su 10 vaccinati entro ottobre o "saranno guai"

Nuovo appello alla vaccinazione dell'infettivologo del San Martino di Genova, per cui è importante immunizzare dal coronavirus anche i ragazzi over 12. 24.06.2021, Sputnik Italia

Il noto infettivologo Matteo Bassetti, tra i più attivi sostenitori dell'importanza della vaccinazione contro il Covid-19, ha sostenuto la necessità di vaccinare almeno l'80% della popolazione italiana prima del prossimo autunno, per affrontare la stagione fredda con maggiore tranquillità, senza il ripetersi di ospedali pieni e terapie intensive al limite come avvenuto nei precedenti mesi invernali, soprattutto sullo sfondo delle nuove varianti, in particolare quella indiana, che si distingue per una maggior contagiosità.Per Bassetti è importante vaccinare tutta la popolazione, anche i ragazzi over 12.A dimostrazione della convinzione delle sue idee, Bassetti ha detto che farà vaccinare all'inizio della prossima settimana i suoi due figli di 12 e 16 anni.Intanto oggi si è saputo che in Calabria 15 operatori sanitari, perseveranti nel loro no alla vaccinazione contro il Covid-19, sono stati sospesi dal servizio fino a quando non cambieranno idea.

