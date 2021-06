https://it.sputniknews.com/20210624/sondaggi-politici-estivi-chi-vince-e-chi-perde-prima-della-pausa-estiva-11874000.html

Sondaggi politici estivi, chi vince e chi perde prima della pausa estiva

Sondaggi politici estivi, chi vince e chi perde prima della pausa estiva

24.06.2021

Il nuovo sondaggio politico estivo di Emg Aqua per Cartabianca di Rai 3, congela una situazione che ormai va consolidandosi da alcune settimane. Ovvero la caduta della Lega che, pur restando prima, ha perduto circa il 15% rispetto a quel 35% di consensi del 2018 – 2019 ed oggi vale il 20,8%.Fratelli d’Italia, invece, inanella successi di strategia politica uno dietro l’altro e con Giorgia Meloni si porta al 19,1% sorpassando il Pd in modo netto. La Meloni che dice no al governissimo di Mario Draghi e che poi non si fa tirare nella trappola del partito unitario di centrodestra, la colloca ad un passo dal colpaccio storico che per la politica italiana come l’abbiamo conosciuta dalla fine della “prima Repubblica” ad oggi, potrebbe anche creare un vero terremoto. Ma questo lo scopriremo solo alle elezioni politiche del 2022 – 2023.Il Partito Democratico di Enrico Letta è al 17,6% e dimostra di essere comunque il partito di centrosinistra da battere.Il Movimento 5 Stelle in stallo, è dato al 16,8% delle intenzioni di voto. Ma cosa accadrà ai cinquestelle se Grillo e Conte non si metteranno d’accordo?Forza Italia resta l’ancora del centrodestra con il 7% delle intenzioni di voto e dietro ha quella Italia Viva di Matteo Renzi (3,6%) che non sembra più in grado di giocare alcun ruolo politico dopo aver fatto cadere il Conte bis.Segue Azione di Carlo Calenda (3,4%) e quindi Europa Verde alla pari (2%) con Sinistra italiana e Articolo 1.

