https://it.sputniknews.com/20210624/scompare-una-societa-di-investimento-in-criptovalute-con-36-miliardi-di-dollari-sottobraccio-11875828.html

Scompare una società di investimento in criptovalute con 3,6 miliardi di dollari sottobraccio

Scompare una società di investimento in criptovalute con 3,6 miliardi di dollari sottobraccio

I fondatori di AfriCrypt, una società di investimento in criptovalute sudafricana, sono scomparsi con 69.000 bitcoin - circa 3,6 miliardi di dollari - dei loro... 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T18:52+0200

2021-06-24T18:52+0200

2021-06-24T18:52+0200

bitcoin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/788/16/7881645_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_fb514c0047ca6216117f90d9146a8b6b.jpg

I fondatori, due fratelli, a metà aprile avevano asserito di essere caduti vittima di un hacking, che la piattaforma quindi stava chiudendo e che i loro account erano tutti congelati. Avevano chiesto ai loro clienti di non segnalare alle autorità l’accaduto perché avrebbero recuperato i loro bitcoin in un secondo momento.Le truffe nell’ambito della criptovaluta non sono una novità, ma AfriCrypt potrebbe rivelarsi una delle più grandi della storia.Hanekom Attorneys, lo studio legale sudafricano che assiste gli investitori truffati, dice a Bloomberg che i fondi sono passati attraverso così tanti filtri e portali che sono diventati praticamente irrintracciabili. Hanno anche allertato i principali exchange mondiali del presunto furto in modo che possano essere attenti a qualsiasi tentativo di conversione dei bitcoin.Hanno informato gli Hawks, una divisione specializzata della polizia sudafricana che si occupa di criminalità organizzata e perseguimento del presunto crimine. Tuttavia, la capacità del governo del paese di indagare sulla questione è limitata, poiché lo stato non dispone di un quadro che regoli le attività digitali. Quindi l'incidente potrebbe incoraggiare altri paesi a mettere ordine nel mercato delle criptovalute, crede Bloomberg.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitcoin