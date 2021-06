Putin si è congratulato per l'80° anniversario di Rossiya Segodnya, di cui fa parte Sputnik

https://it.sputniknews.com/20210624/putin-si-e-congratulato-per-l80-anniversario-di-rossiya-segodnya-di-cui-fa-parte-sputnik-11864117.html

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il gruppo mediatico Rossiya Segodnya, di cui fa parte anche l'agenzia di stampa Sputnik.Un telegramma corrispondente è stato pubblicato giovedì sul sito web del Cremlino. "Mi congratulo con voi per una data significativa: l'80° anniversario dell'Agenzia internazionale per l'informazione "Rossiya Segodnya". [...] Vi auguro di non essere soddisfatti di ciò che è già stato raggiunto, di svilupparvi attivamente, di portare avanti un cambiamento di talento. Tutto il meglio", dice il messaggio.Il presidente ha aggiunto che il personale dell'agenzia continua "la tradizione di un servizio onesto e disinteressato alla causa scelta". Ha sottolineato che "Rossiya Segodnya" partecipa attivamente alla vita del paese e ricopre la posizione di uno dei leader dello spazio informativo internazionale.Il Sovinformburo è stato fondato il 24 giugno 1941 come organismo destinato a svolgere attività di propaganda, esplicativa nell'URSS e in altri paesi antifascisti. In particolare, informava il pubblico dei paesi stranieri sugli avvenimenti che si svolgevano sul fronte sovietico-tedesco e sull'operato delle retrovie sovietiche. Fu con il Sovinformburo che iniziò la storia delle più grandi agenzie di stampa internazionali, come la Novosti Press Agency, RIA Novosti e MIA Rossiya Segodnya. MIA Rossiya Segodnya è il più grande fornitore di informazioni russo per un pubblico internazionale. L'agenzia detiene anche una posizione di leadership in termini di citazioni nei social network russi e nella blogosfera.

