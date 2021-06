https://it.sputniknews.com/20210624/peste-nera-la-pandemia-del-medioevo-11870546.html

Peste nera: la pandemia del Medioevo

Peste nera: la pandemia del Medioevo

L’idea secondo cui le infezioni scatenanti epidemie possano avere un’origine non naturale, ma artificiale è vecchia come il mondo. 24.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-24T14:06+0200

2021-06-24T14:06+0200

2021-06-24T14:06+0200

malattie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/814/84/8148433_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_00a0802431e7ace2ba061e290a8e98b4.jpg

Ancora oggi diversi ricercatori pensano che la Peste nera, ossia la più terribile pandemia di peste nella storia dell’umanità che tenne in scacco l’Europa alla metà del XIV secolo, si sia originata a partire da un particolare “veleno della peste”. La preparazione di veleni e antidoti nel Medioevo era un vero e proprio settore produttivo e i test sulle persone furono la manifestazione ante litteram dei moderni test clinici. Il più grande “avvelenamento” della storiaSi suppone che la Peste nera prese origine nel Khanato dell'Orda d'Oro da dove si diffuse successivamente lungo le vie commerciali in Crimea, a Costantinopoli e in tutta Europa. A una velocità impressionante: infatti, nessun’altra epidemia in epoca preindustriale si diffuse così rapidamente. Comparsa in Europa meridionale per la prima volta nel 1347, l’epidemia di peste in un paio di anni colpì le penisole di Balcani, Pirenei e Appennini, l’Europa centrale e i territori delle attuali Francia, Inghilterra e Norvegia. Nel 1351 non vi era di fatto più alcun centro abitato in Europa che non fosse stato colpito dalla peste. Secondo diverse stime, la popolazione europea ha registrato un calo del 30-50%. Conclusioni cospirazionistichePer quanto strano possa sembrare, ancora oggi la versione cospirazionistica è oggetto di discussione. Nel 1984 lo zoologo britannico Graham Twigg pubblicò il libro The Black Death: A Biological Reappraisal. Successivamente videro la luce le opere The Biology of Plagues della demografa Suzanne Scott e del biologo Christopher Duncan e Black Death Transformed di Samuel Kohn, docente di Medievalistica presso l’Università di Glasgow. Il batterio che scatena la peste, Yersinia pestis, si trasmette all’uomo tramite il morso di pulci o pidocchi infetti, ospitati da roditori come ratti i quali diventano vettori dell’infezione. Il patogeno zoonotico, secondo gli scienziati, non avrebbe potuto riprodursi così velocemente in maniera naturale. Durante la terza pandemia l’infezione si diffuse a una velocità di circa 30 km/l’anno, mentre durante la Peste nera di 4 km/giorno. Le pulci della peste prediligono i climi caldi e umidi, pertanto anche in India durante l’inverno l’incidenza della malattia registrò un calo. Nel XIV secolo il rigido inverno europeo, invece, non arrestò in alcun modo l’epidemia. Nemmeno i sintomi della patologia sembrano coincidere in maniera esatta. Dalle cronache medioevali si legge di infiammazioni necrotizzante di polmoni e gola, di forti dolori cardiaci, di emottisi ed ematemesi. Si tratta di sintomi praticamente mai più riscontrati. Ma il tema forse più centrale è che, per infettare in due anni decine di milioni di persone, servirebbe un esercito di ratti infetti. Le strade delle città europee dovevano essere stracolme di ratti, ma nelle cronache nessuno parla di un simile fenomeno. E i test genetici sulle spoglie delle vittime dell’epidemia indicano in maniera univoca che si tratta di Yersinia pestis, il cui genoma è di fatto identico a quello del patogeno contemporaneo. Peste come arma biologicaSecondo una delle versioni, la pandemia di Peste nera in Europa cominciò dopo l’assedio della fortezza genovese di Caffa in Crimea da parte del Khan dell’Orda d’oro Gani Bek nel 1346. Il notaio genovese Gabriele de' Mussi, che al tempo si trovava a Caffa, scriveva che, quando tra l’esercito mongolo comparvero i primi casi di peste, il khan ordinò di catapultare gli uomini e i ratti morti all’interno della fortezza. Il popolo che abbandonava la città via mare portò l’infezione a Costantinopoli, da dove si diffuse in tutta Europa. Durante la Seconda guerra mondiale i giapponesi in Cina misero a punto una arma biologica basata su innovativi e particolarmente virulenti ceppi di Yersinia pestis. Furono testati sui prigionieri di guerra e previdero di utilizzarli sulla popolazione civile. Usi e costumi brutaliDurante il Medioevo i veleni si faceva largo uso dei veleni sia per proteggersi dai ratti sia per contrastare i nemici. Pozioni letali erano messe a punto non solo da stregoni e alchimisti, ma anche dai medici. Nel suo recente libro The Poison Trials la storica americana e docente presso l’Università di Tufts Alisha Rankin osserva che all’epoca in merito non vi erano né leggi né restrizioni. I medici tenevano fiere in cui esponevano veleni e antidoti miracolosi. Chiaramente si facevano anche sperimentazioni sull’uomo. Negli archivi europei sono state trovate decine di rapporti su questi esperimenti. Uno di questi è stato riportato nel libro di Rankin. Nel 1524 il papa Clemente VII consegnò al proprio medico Gregorio Caravita due criminali condannati perché testasse su di loro un antidoto contro l’aconito, una pianta della famiglia delle Ranunculaceae. Dopo che entrambi gli uomini mangiarono una fetta di torta di marzapane avvelenata con l’aconito, uno ricevette l’antidoto e sopravvisse, mentre l’altro morì in preda alle sofferenze. Su richiesta di Clemente VII entrambi gli esperimenti vennero documentati con dovizia di particolari. Due settimane dopo gli autori presentarono un rapporto di quattro pagine contenente una descrizione dettagliata dell’azione di questi veleni e rispettivi antidoti. Allora molti temevano di essere avvelenati e l’esistenza di un farmaco efficace nelle mani del clero, secondo il papa, avrebbe dovuto rafforzare la lealtà dei parrocchiani e riportare in chiesa coloro che credevano di più agli stregoni che ai preti. Rankin ritiene che questo sia il primo test clinico ufficialmente documentato. C’era un “gruppo di controllo”, furono rispettate determinate norme etiche (in quanto tutti i partecipanti erano stati condannati). Inoltre, all’esperimento parteciparono “persone devote” che pregarono perché l’antidoto facesse effetto.

https://it.sputniknews.com/20210603/lallarme-i-bambini-sono-i-piu-colpiti-dalla-pandemia-a-rischio-catastrofe-generazionale-11573588.html

https://it.sputniknews.com/20200808/morte-nera-la-cina-mette-in-isolamento-villaggio-dopo-decesso-per-peste-bubbonica-9397593.html

https://it.sputniknews.com/20200714/negli-usa-uno-scoiattolo-risultato-positivo-alla-peste-bubbonica-9310842.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malattie